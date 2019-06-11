شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع لليوم الثاني على التوالي والأنظار على بيانات أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى شهرين ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وشراء الأصول ذات العائد المرتفع ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 96.80نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.68 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.61 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 96.39 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة.

تحسنت شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع انحسار مخاوف تفاقم الحروب التجارية العالمية ،خاصة بعد الاتفاق الأخيرة بين الولايات والمكسيك.

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قالت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك يشمل إجراءات واسعة سوف تتخذها المكسيك لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطي.

وتخلت الولايات المتحدة بموجب هذا الاتفاق عن التهديد بفرض رسوم جمركية بحوالي 5 % على الواردات المكسيكية بداية من الاثنين 10 حزيران/يونيو.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن أسعار المنتجين خلال أيار/مايو ، حيث تعتبر أسعار المنتجين مؤشرا رائدا لأسعار المستهلكين المقياس الرئيس لوتيرة التضخم الأمريكية.

يصدر مؤشر أسعار المنتجين المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% خلال أيار/مايو من ارتفاع بنسبة 0.2% فى نيسان/أبريل ،ويصدر نفس المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.1% بالقراءة السابقة.