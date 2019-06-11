شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل التراجع من أعلى مستوى فى شهرين بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين ، بجانب تباطؤ طلب الملاذات الآمنة.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 14.66$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.69$،وسجلت الأعلى عند 14.73$ ، والأدنى عند 14.65$.

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فقد المعدن الأبيض يوم الاثنين نسبة 2.15% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ،وبأكبر خسارة يومية منذ الأول من آذار/مارس الماضي ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل المعدن يوم الجمعة أعلى مستوى فى شهرين عند 15.14$ للأوقية.

قفزت الأسهم فى أوروبا يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى خمسة أسابيع ،وحققت الأسهم الأمريكية فى وول ستريت يوم الاثنين مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك.

توصلت الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق ينهي أزمة الهجرة غير الشرعية ،ويجنب البلدين الدخول فى حرب تجارية ، الأمر الذي أثار ارتياح المستثمرين القلقين من ركود عالمي بسبب نزاع تجاري جديد لواشنطن.