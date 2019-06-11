شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 5 أسابيع بفضل الصعود القوى فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، مع استمرار المعنويات مرتفعة بفضل الصعود القوى للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، مع ارتفاع واسع للأسهم فى ألمانيا بقيادة شركات صناعة السيارات.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.7% حتى الساعة 10:53 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أعلى مستوى منذ 7 أيار/مايو الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الإيجابية.

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ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.5% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مع انحسار مخاوف الحروب التجارية العالمية.

توصلت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الجمعة لاتفاقا يجنب البلدين حربا تجارية ، مع موافقة المكسيك على أن توسع سريعا برنامج لكبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطي ،وتخلت الولايات المتحدة بموجب هذا الاتفاق عن التهديد بفرض رسوم جمركية بحوالي 5% على الواردات المكسيكية.

تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، مع عودة السوق الألماني للعمل بعد عطلة عامة بالأمس ،وصعود أسهم بي.آم.دبليو و دايملر و فولكسفاجن.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.8% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.4% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس حوالي 1.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.