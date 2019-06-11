شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يمدد تراجعه من أعلى مستوى فى 14 شهرا بفعل تباطؤ الطلب الاستثماري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتمدد تراجعها لليوم الثاني على التوالي من أعلى مستوى فى 14 شهرا ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وبفعل تباطؤ الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد توصل الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق ينهي أزمة الهجرة غير الشرعية .

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% حتى الساعة 10:27 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,322.70$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,327.89$،وسجلت أعلى مستوي 1,329.89$ ، وأدنى مستوي 1,321.24$.

فقدت أسعار الذهب يوم الاثنين نسبة 0.9% ، فى أول خسارة خلال الثمانية أيام الأخيرة ، لتنهي أطول سلسلة مكاسب يومية منذ كانون الأول/ديسمبر 2017،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت يوم الجمعة أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 1,348.26$ للأونصة.

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توصلت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الجمعة لاتفاقا يجنب البلدين حربا تجارية ، مع موافقة المكسيك على أن توسع سريعا برنامج لكبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطي ،وتخلت الولايات المتحدة بموجب هذا الاتفاق عن التهديد بفرض رسوم جمركية بحوالي 5% على الواردات المكسيكية.

انحسرت مخاوف الحروب التجارية العالمية ،وتحسنت شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، وهو ما انعكس بالمكاسب القوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،وصعود معظم أسواق الأسهم العالمية الأخرى.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 756.42 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى خلال الشهر الجاري.