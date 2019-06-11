شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل هبوطها لليوم الثاني على التوالي من أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي على مستويات الطلب على الوقود ،ويكبح الخسائر الاحتمالات القوية لقيام تحالف أوبك بلس بتمديد اتفاق خفض المعروض العالمي حتى نهاية هذا العام.

بحلول الساعة 09:35بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.30$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.39$،وسجل أعلى مستوي 53.95$ ،وأدنى مستوي 53.26$.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 62.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.27$ ،و سجل أعلى مستوي 62.84$ ،وأدنى مستوي 62.01$.

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فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 1.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين 54.79$ للبرميل ، وانخفضت عقود برنت بنسبة 1.4% ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات مستوى 64.06$ للبرميل الأعلى منذ 31 أيار/مايو الماضي.

قالت شركة FGE الاستشارية فى مجال الطاقة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي فإن نمو الطلب على النفط الخام قد ينخفض إلى أقل من مليون برميل يوميا ،منخفضا عن التوقعات السابقة البالغة 1.3 إلى 1.4 مليون برميل يوميا.

وأضافت الشركة الخوف العام من الركود الاقتصادي وإدراك أن الطلب يتباطأ لن يناقش أحد التخلي عن اتفاق أوبك لخفض المعروض العالمي.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مع حلفائها وعلى رأسهم روسيا أواخر حزيران/يونيو الجاري أو أوائل تموز/يوليو المقبل ،لمناقشة سياسة الإنتاج ،واتخاذ قرار حول اتفاق خفض المعروض بحوالي 1.2 مليون برميل ،والذي ينتهي أجله فى 30 حزيران/يونيو.