شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يستجمع قواه ليتمكن من التداول مرة أخرى أعلى 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء حيث تستجمع أكبر رقمية فى العالم قواها لتتمكن من العودة للتداول بقوة أعلى مستويات الحاجز النفسي عند 8,000$ ،وحققت العملة بالأمس أكبر مكسب خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، فى انتظار المزيد من الزخم الإيجابي حتى تستكمل مسار السوق الصاعد.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:27بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول7,970$ بانخفاض قدره 47$ بنسبة 0.6%،حيث سعر الافتتاح عند 8,017$،وسجلت أعلى مستوي عند 8,057$ ، وأدنى سعر عند 7,906$.

حقق "البتكوين" يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 5.1% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ،و بأكبر مكسب يومي منذ 26 أيار/مايو الماضي ، مع تحسن الطلب الاستثماري مجددا على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 253 مليار$ ،مع تراجع هامشي فى معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

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ينتظر البتكوين فى الوقت الحالي المزيد من الزخم الإيجابي حتى يستكمل مسار السوق الصاعد ،والذي سيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم منذ أوائل نيسان/أبريل الماضي ،وسجلت خلاله أعلى مستوى فى عام عند 9,096$ لكل وحدة بتكوين.

يعتقد بعض خبراء السوق الرقمية إن إعلان فيسبوك المحتمل خلال الأيام القليلة القادمة عن مشروعها فى صناعة التشفير ،سوف يكون ذات تأثير واضح على أسعار العملات الرقمية خاصة الكبرى منها ، إذا خيب المشروع الظنون فقد نرى تصحيحا مناسبا فى الأسعار يمكن استخدامه كفرصة شراء.

وإذا كانت تفاصيل المشروع إيجابية بما يفوق توقعات السوق ، سوف نشهد ارتفاعا فى معظم أسعار المشفرة الرئيسية ،لكن من المستبعد تكرار الصعود الصارخ مثلما حدث أواخر عام 2017.

من ناحية أخري ،وفى بيان مشترك قال وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية "إن الابتكارات التكنولوجية بما فى ذلك الأصول المشفرة الأساسية ، يمكن أن تقدم فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد العالمي".

وفى نفس الوقت "حذروا السلطات التنظيمية من ضرورة مراقبة المخاطر فى أصول التشفير ، خاصة تلك المتعلقة بحماية المستثمرين ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".