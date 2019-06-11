شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات الإعانة البريطانية أسوأ من التوقعات– مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش التغيير في طلبات الإعانة لشهر أيار /مايو مسجلة ارتفاعا بنحو 23.2 ألف ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 12.3 ألف ، وعدلت القراءة السابقة إلى ارتفاع 19.1 ألف من ارتفاع 24.7 ألف.

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