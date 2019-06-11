شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني ترقبا لصدور بيانات سوق العمل البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة تراقبا لصدور بيانات هامة عن سوق العمل فى المملكة المتحدة ،توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الثاني من هذا العام.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 08:10 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.2695$ من سعر الافتتاح 1.2684$ ،وسجل أعلى سعر 1.2703$ وأدنى سعر 1.2670$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.2762$ ، وبعد بيانات ضعيفة عن مخرجات القطاعات الصناعية فى بريطانيا خلال نيسان/أبريل.

أظهرت البيانات انكماش الإنتاج التصنيعي البريطاني خلال نيسان/أبريل بأقل مستوي منذ حزيران/يونيو 2002 ،وانكمش أيضا الإنتاج الصناعي بما يتجاوز توقعات الخبراء.

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وسجل الاقتصاد البريطاني انكماشا بمعدل 0.4% خلال نيسان/أبريل على حسب بيانات مكتب الإحصائي الوطني بالقراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى البلاد ،متجاوزا توقعات الخبراء انكماش بمعدل 0.1% ،وسجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 0.1% فى آذار/مارس.

وضغط أيضا على مستويات الجنيه الإسترليني يوم الاثنين انتعاش مستويات الدولار الأمريكي من أدنى مستوى فى شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى المملكة المتحدة البريطانية ، والتي توفر أدلة قوية حول مسار أداء الاقتصاد الملكي خلال الربع الثاني من هذا العام ،البيانات السلبية سوف تدفع الجنيه لمواصلة خسائره لليوم الثاني على التوالي.

بحلول الساعة 08:30 جرينتش يصدر مؤشر التغيير في طلبات إعانة البطالة لشهر أيار/مايو المتوقع ارتفاع بنحو 12.3 ألف من ارتفاع بنحو 24.7 ألف فى نيسان/أبريل .

ويصدر أيضا معدل البطالة لشهر نيسان/أبريل المتوقع نفس القراءة السابقة عند معدل 3.8% ، كما يصدر مؤشر متوسط الدخل للثلاثة أشهر المنتهية خلال نيسان/أبريل المتوقع ارتفاعا بنسبة 2.9% من ارتفاع بنسبة 3.2% بالقراءة السابقة.