شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 10 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.14% إلى مستويات 108.60 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.45 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.64، بينما حقق الأدنى له عند 108.35.

هذا وقد تابعنا كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 2.5% في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.6%، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات معدات الآلات والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 27.3% مقابل 33.4% في نيسان/أبريل.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا في بالأمس أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن ثقته في بنك اليابان، موضحاً أنه سيدع قرار السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي الياباني، ومضيفاً أنه في حالة اتساع المخاطر حيال النمو الاقتصادي، فأن الحكومة ستطبق سياسات اقتصاد كلي مرنة، وفي نفس السياق، أفاد وزير المالية الياباني تارو أسو أيضا بالأمس بأنه لا يوجد تغيير في خطط رفع ضريبة المبيعات بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.9% مقابل 2.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل.

وفي نفس السياق، فقد تعكس القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.3% مقابل 2.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن بيانات التضخم للشهر الماضي مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين غداً الأربعاء.