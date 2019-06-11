شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد العملة الرقمية اللايتكوين من الأعلى لها في أكثر من عام مع انخفاضها بما يفوق الواحد بالمائة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت اللايتكوين بأكثر من الواحد بالمائة أو بنحو 1.7$ اليوم الثلاثاء لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 22 من أيار/مايو من العام الماضي 2018 ضمن عمليات تصحيحية محدودة في أعقاب مكاسبها الموسعة في أولى جلسات هذا الأسبوع والتي قاربت على ثلاثة عشرة بالمائة في ظلال تسعير الأسواق لانخفاض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة بنحو النصف بحلول آب/أغسطس المقبل.

وفي تمام الساعة 05:23 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.31% إلى مستويات 128.22$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 129.94$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 126.75$، بينما حققت الأعلى لها عند 130.81$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لرابع أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 7.98$ مليار.

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هذا وتستكمل اللايتكوين مسيرات الأسابيع الستة الماضية في تحقيق المكاسب مع ارتفاعها خلال الأسبوع الجاري بأكثر من 11% وتعد بصدد أطول مسيرات مكاسب أسبوعية في تاريخها بعد أن عكست الأسبوع الماضي أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها منذ أواخر عام 2017، كما تحقق حالياً مكاسب شهرية تفوق 12% في أعقاب تلاشي الخسائر التي تكبدتها مع مطلع هذا الشهر ضمن عمليات تصحيحية محدودة مؤخراً.

ونود الإشارة، لكون اللايتكوين والتي تخطت قيمته السوقية في نهاية الأسبوع الماضي القيمة السوقية للبتكوين كاش لتعد حالياً رابع أكبر عملة رقمية من حيث القيمة، حققت خلال الشهر السابق مكاسب فاقت 56% لتظهر أفضل أداء شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2017، حينما حققت مكاسب فاقت 164% وعكست آنذاك أفضل أداء شهري لها على الإطلاق، موضحة بذلك أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين.