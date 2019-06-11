شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الفضة متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في قرابة ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي موضحاً ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 26 من آذار/مارس الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.10% لتتداول حالياً عند 14.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.69$ للأونصة، مع العلم أن العقود الآجلة لأسعار الفضة اختتمت تداولات الجلسة السابقة عند 14.64$ للأونصة، بينما شهد مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 96.77 مقارنة بالافتتاحية عند 96.74.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.9% مقابل 2.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل.

وفي نفس السياق، فقد تعكس القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.3% مقابل 2.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن بيانات التضخم للشهر الماضي مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين غداً الأربعاء.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية توصل واشنطون ومكسيكو سيتي لتفهمات حيال ملف الهجرة والتجارة بموجبها تم تجميد قرار فرض 5% رسوم جمركية على واردات أمريكا من المكسيك والذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ مع مطلع هذا الأسبوع، الأمر الذي حفز بشكل أو بأخر شهية المخاطرة في الأسواق المالية وأثقل بدوره على أسعار الفضة التي شهدت بالأمس أسوء أداء يومي لها مند 18 من آب/أغسطس الماضي.

ونود الإشارة، لكون التفاؤل الذي ينتاب المستثمرين من جراء هدوء التوترات التجارية يعد تفاؤل حذر في ظلال الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين والتي لم تشهد تهدئه بعد ولا تزال تشهد تهديد ووعيد بشكل أو بأخر من جانب الإدارة الأمريكية التي تنتهج حمائة تجارية مع العديد من البلدان العالمية وعلى رأسهم الصين وأحدى أكبر شركاتها عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي.

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هذا وقد تابعنا في مطلع الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء له مع قناة سي-أن-بي-سي أنه من الممكن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين بسبب التعريفات الجمركية وأنه يمكن ضمن قضية هواوي كجزء من الاتفاق التجاري مع الصين، مع تطرقه لكون النمو الاقتصادي القوي للولايات المتحدة خلال الربع الأول والذي فاق التوقعات جاء من جراء التعريفات الجمركية.

وفي نفس السياق، هدد الرئيس الأمريكي ترامب بالأمس أنه في حالة عدم حضور نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج فعليات قمة العشرين المقرر عقدها في 28-29 حزيران/يونيو الجاري باليابان، فأنه سيقوم بفرض تعريفات جمركية بشكل فوري على سلع صينية، معرباً أن بكين يجب أن تقوم بالتوصل لاتفاق تجاري مع واشنطون بسبب حاجتها للتوصل لاتفاق، ومضيفاً أن الصين تتعرض في الوقت الراهن لدمار تام.

كما أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن كون الشركات الأجنبية تعمل على مغادرة الصين والتوجه إلى دول أخرى من ضمنها الولايات المتحدة، مع أفادته بأن عدم التوصل لاتفاق تجاري مع الصين سيعني المزيد من التعريفات الجمركية، مضيفاً أنه التعريفات الجمركية هي شيء جيد وتعطي أمريكا ميزة تنافسية هائلة، وموضحاً "كنا نتحدث عن اتفاق مع المكسيك لشهور ولم يتم التوصل لاتفاق حتى فمنا بفرض التعريفات الجمركية".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه مؤخراً لكون الصين يمكن أن تتوقع مواجه المزيد من الرسوم الجمركية على صادراتها لبلاده، موضحاً أن أمريكا أعدت بالفعل قائمة من السلع الصينية بقيمة 300$ مليار، وأن هذه القائمة قد تخضع لرسوم، وجاء ذلك في أعقاب قيام كل من واشنطون وبكين الشهر الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع بعضهم البعض إلى 25% من 10% في تصعيد للحماية التجارية بينهم.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق الأسبوع المقبل لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 17-18 حزيران/يونيو والذي من المرتقب أن يكشف من خلاله صانعي السياسة النقدية عن توقعاتهم لوتيرة النمو والتضخم بالإضافة إلى معدلات البطالة ومستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، ويأتي ذلك في ظلال تنامي التكهنات مؤخراً بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم لاحقاً على خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية.

ونود الإشارة، لكون وزارة المالية الروسية أفادت الشهر الماضي بأن إنتاج روسيا (رابع أكبر منتج للفضة عالمياً) من الفضة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2019 تراجع إلى 223.28 طن متري مقارنة بنحو 250.76 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، الجدير بالذكر أن أكثر من 60% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من القطاع الصناعي الذي قد يتأثر سلباً من جراء الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.