شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ارتدادها للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأدنى لها منذ 23 من أيار/مايو، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 19 من أيار/مايو من 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1317 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1312، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1319، بينما حقق الأدنى له عند 1.1308.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل للكشف عن قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 2.3 مقابل 5.3 في أيار/مايو، ويأتي ذلك قبل ساعات من إلقاء محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي غداً الأربعاء الملاحظات الافتتاحية في مؤتمر البنك المركزي الأوروبي حيال البلدان الأوروبية في الوسط، شرق وجنوب شرق أوروبا.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع أعرب وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا عن ثقته في فرص التوصل لاتفاق مع المفوضية الأوروبية حيال الموازنة الإيطالية وذلك على الرغم من التهديدات باتخاذ إجراء تأديبي ضد إيطاليا، موضحاً أنه من الممكن التوصل لحل للأزمة بين بروكسل وروما عن طريق عمل حكومة بلاده على الامتثال للقواعد المالية للمفوضية وأن توضح أن برنامجها سيجعل الموازنة العامة متوافقة مع القواعد في الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.9% مقابل 2.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل.

وفي نفس السياق، فقد تعكس القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.3% مقابل 2.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن بيانات التضخم للشهر الماضي مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين غداً الأربعاء.