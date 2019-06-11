شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في أربعة عشرة شهراً مع ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 19 من نيسان/أبريل من العام الماضي 2018 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 26 من آذار/مارس الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس القادم 0.02% لتتداول حالياً عند 1,331.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,331.80$ للأونصة، مع العلم أن العقود الآجلة لأسعار الذهب اختتمت تداولات الجلسة السابقة عند 1,329.30$ للأونصة، وجاء ذلك وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 96.79 مقارنة بالافتتاحية عند 96.74.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.9% مقابل 2.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل.

وفي نفس السياق، فقد تعكس القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.3% مقابل 2.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن بيانات التضخم للشهر الماضي مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين غداً الأربعاء.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية توصل الإدارة الأمريكية مع الوفد المكسيكي الذي زار واشنطون الأسبوع الماضي لتفهمات حيال ملف الهجرة والتجارة بموجبها تم تجميد قرار فرض 5% رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من المكسيك والذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ مع مطلع هذا الأسبوع، الأمر الذي حفز بشكل أو بأخر شهية المخاطرة في الأسواق المالية وأثقل بدوره على أسعار الذهب الذي يعد ملاذ آمن.

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ونود الإشارة، لكون التفاؤل الذي ينتاب المستثمرين من جراء هدوء التوترات التجارية يعد تفاؤل حذر في ظلال الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين والتي لم تشهد تهدئه بعد ولا تزال تشهد تهديد ووعيد بشكل أو بأخر من جانب الإدارة الأمريكية التي تنتهج حمائة تجارية مع العديد من البلدان العالمية وعلى رأسهم الصين وأحدى أكبر شركاتها عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي.

هذا وقد تابعنا في مطلع الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء له مع قناة سي-أن-بي-سي أنه من الممكن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين بسبب التعريفات الجمركية وأنه يمكن ضمن قضية هواوي كجزء من الاتفاق التجاري مع الصين، مع تطرقه لكون النمو الاقتصادي القوي للولايات المتحدة خلال الربع الأول والذي فاق التوقعات جاء من جراء التعريفات الجمركية.

وفي نفس السياق، هدد الرئيس الأمريكي ترامب بالأمس أنه في حالة عدم حضور نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج فعليات قمة العشرين المقرر عقدها في 28-29 حزيران/يونيو الجاري باليابان، فأنه سيقوم بفرض تعريفات جمركية بشكل فوري على سلع صينية، معرباً أن بكين يجب أن تقوم بالتوصل لاتفاق تجاري مع واشنطون بسبب حاجتها للتوصل لاتفاق، ومضيفاً أن الصين تتعرض في الوقت الراهن لدمار تام.

كما أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن كون الشركات الأجنبية تعمل على مغادرة الصين والتوجه إلى دول أخرى من ضمنها الولايات المتحدة، مع أفادته بأن عدم التوصل لاتفاق تجاري مع الصين سيعني المزيد من التعريفات الجمركية، مضيفاً أنه التعريفات الجمركية هي شيء جيد وتعطي أمريكا ميزة تنافسية هائلة، وموضحاً "كنا نتحدث عن اتفاق مع المكسيك لشهور ولم يتم التوصل لاتفاق حتى فمنا بفرض التعريفات الجمركية".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه مؤخراً لكون الصين يمكن أن تتوقع مواجه المزيد من الرسوم الجمركية على صادراتها لبلاده، موضحاً أن أمريكا أعدت بالفعل قائمة من السلع الصينية بقيمة 300$ مليار، وأن هذه القائمة قد تخضع لرسوم، وجاء ذلك في أعقاب قيام كل من واشنطون وبكين الشهر الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع بعضهم البعض إلى 25% من 10% في تصعيد للحماية التجارية بينهم.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق الأسبوع المقبل لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 17-18 حزيران/يونيو والذي من المرتقب أن يكشف من خلاله صانعي السياسة النقدية عن توقعاتهم لوتيرة النمو والتضخم بالإضافة إلى معدلات البطالة ومستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، ويأتي ذلك في ظلال تنامي التكهنات مؤخراً بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم لاحقاً على خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية.