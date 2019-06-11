شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في قرابة ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استأنف ارتداد للجلسة الثالثة في خمسة جلسات منذ منتصف كانون الثاني/يناير الماضي متغاضية بذلك عن ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 تموز/يوليو 0.21% لتتداول عند مستويات 53.54$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.43$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 آب/أغسطس 0.18% لتتداول عند 62.41$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.30$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 96.80 مقارنة بالافتتاحية عند 96.74.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 1.9% مقابل 2.2%، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 2.3% مقابل 2.4%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية توصل الإدارة الأمريكية مع الوفد المكسيكي الذي زار واشنطون الأسبوع الماضي لتفهمات حيال ملف الهجرة والتجارة بموجبها تم تجميد قرار فرض 5% رسوم جمركية على واردات أمريكا من المكسيك، وينتاب المستثمرين حالياً حالة من تفاؤل حذر قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج في قمة العشرين بحلول نهاية الشهر الجاري في اليابان.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا مع مطلع الأسبوع أفادت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لا تحتاج إلى سعر نفط مرتفع بشكل مبالغ فيه، موضحاً أن الأسعار ما بين 60$ و65$ للبرميل الواحد مناسب للاقتصاد الروسي، مضيفاً أن صناعة الطاقة في روسيا لا ترغب في أن تتجه أسعار النفط نحو التوسع في الارتفاع، وذلك مع تطرقه لكون الموازنة الحكومية لبلاده يمكنها تحقيق فائض مع ذلك النطاق السعري.

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كما أكد الرئيس الروسي بوتين على أنه الموازنة الحكومة الروسية الحالية تفترض متوسط سعر النفط عند 40$ للبرميل الواحد، موضحاً أنه أيضا مع ذلك السعر يمكن لروسيا بناء المزيد من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، ونود الإشارة لكونه قد نوه في نهاية الأسبوع الماضي لكون منظمة أوبك تختلف مع روسيا حيال السعر العادل للنفط، موضحاً أن المملكة العربية السعودية تستخدم سعر برميل مرتفع للغاية لحساب ميزانيتها.

وفي نفس السياق، فقد أعرب وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك بالأمس عن كون تراجع أسعار النفط إلى 30$ للبرميل ليس مستبعداً في حالة عدم الموافقة على تمديد اتفاق أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم بلاده، لخفض الإنتاج العالمي للنفط، موضحاً أنه يجب مراقبة أسواق النفط بشكل أكبر لاتخاذ قرار متوازن في تموز/يوليو المقبل، مضيفاً أنه هناك مخاطر بحدوث فائض في الإمدادات ما لم يتم تمديد الاتفاق.

ويذكر أن وزير الطاقة الروسي نوفاك نوه الجمعة لكون الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين قد تخفض نمو الطلب العالمي على النفط لما دون 1 مليون برميل يومياً، وذلك مع تطرقه لكون العديد من الدول المصدرة للنفط من داخل أوبك ومن خارجها يبدون استعدادهم لعقد اجتماع أوبك لاتخاذ قراراهم حيال اتفاق خفض الإنتاج من الثاني وحتى الرابع من تموز/يوليو المقبل بدلاً من الموعد المقرر في 25-26 من هذا الشهر في فيينا.

وفي سياق أخر، صرح وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح بالأمس أن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر مصدر عالمياً ولدى أوبك للنفط، راضية عن مستوى التعاون مع روسيا ضمن اتفاق أوبك لخفض الإنتاج العالمي للنفط والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من هذا العام، مع تطرقه لكون بلاده تسعى لاتخاذ إجراءات تساهم في الحد من أي انخفاض حاد في أسعار النفط.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي تم الكشف عنه الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 11 منصات لإجمالي 789 منصة خلال الأسبوع المنقضي في مع السابع من حزيران/يونيو، موضحة استأنف تراجعها عقب ارتفاعها الأسبوع الماضي، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.