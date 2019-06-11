شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يواصل الارتفاع - تحليل صباحي - 11-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.05% بما يعادل 66.89 نقطة ، لينجح باختراق مستوى المقاومة المهم 6373.40 ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 6373.40 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6600.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6200.00 ومستوى المقاومة 6500.00 .
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