شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يخترق سقف تركيبة فنية إيجابية – تحليل صباحي – 11-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح باختراق مستوى المقاومة المهم 8718.27 ، هذا المستوى الذي يمثل سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.72% بما يعادل 149.99 نقطة ، ليلامس بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 8718.27 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9200.00 ، مع احتمالية ارتداد تصحيحي الهدف منه اعادة اختبار مستوى 8718.27 .

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8718.27 ومستوى المقاومة 9000.00 .