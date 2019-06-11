شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر وسط توقعات إيجابية – تحليل – 11-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد اختراق سهم فايزر PFIZER INC (PFE) لخط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير ، يواصل السهم ارتفاعاته ، وذلك مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 43.70 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 41.63 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد