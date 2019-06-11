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شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 11-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، لينجح السهم بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.78% بما يعادل 2.18 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 291.69 ، طيلة ثبات الدعم 277.00 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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