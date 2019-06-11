شكرا لقرائتكم خبر عن ايه إم دي يهاجم مقاومته محورية – تحليل – 11-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ايه إم دي - ADVANCED MICRO DEVICES INC- (AMD) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 33.50 ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.53% بما يعادل 0.82 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 33.50 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 36.72 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد