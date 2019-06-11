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شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل – 11-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم آي بي إم - INTERNATIONAL BUS MACH CORP - (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليؤكد على اختراق سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.07% بما يعادل 1.43 نقطة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 137.04 ، طيلة ثبات الدعم 132.47 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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