شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان يظهر المزيد من الإشارات السلبية رغم ارتفاعه – تحليل – 11-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مورجان ستانلي - MORGAN STANLEY- (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى ، وأخيرا مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.38% بما يعادل 0.59 نقطة .

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ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 42.80 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 40.10 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه