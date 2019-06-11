شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 11-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الداش كوين بعض الميل الهابط الطفيف متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، بانتظار كسر مستوى 144.32 لتأكيد الاندفاع نحو 136.73 كهدف رئيسي تالي، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 151.90 مطلوب لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 140.00 والمقاومة 155.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط