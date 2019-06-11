شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 11-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين تداولات إيجابية جديدة ليتحرك فوق مستوى 127.40، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 142.75 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 122.85 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 122.85 والمقاومة 135.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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