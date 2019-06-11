شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 11-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الإيثريوم على ثباته فوق مستوى 240.47، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، ويحتاج السعر للحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع التداولات لاستئناف الموجة الصاعدة التي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 270.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 230.00 والمقاومة 270.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد