شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 11-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر البتكوين حول المتوسط المتحرك 50، ويحافظ السعر على ثباته دون مستوى 8010.00، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارة تقاطع سلبي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 7490.00، في حين يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 8010.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7500.00 والمقاومة 8150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط