شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 11-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر البتكوين حول المتوسط المتحرك 50، ويحافظ السعر على ثباته دون مستوى 8010.00، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارة تقاطع سلبي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 7490.00، في حين يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 8010.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7500.00 والمقاومة 8150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 11-06-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.