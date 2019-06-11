شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 11-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب عند دعم القناة اللحظية الصاعدة، بانتظار تأكيد كسر هذا الدعم للحصول على حافز سلبي يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 0.6860 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستويات 0.7044 و0.7070.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6900 والمقاومة 0.7000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط