شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-6-2019 والعملة الأمريكية تتباين بين البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، بين البنوك وبعضها خلال التعاملات المصرفية لليوم الثلاثاء 11-6-2019، حيث تراجع فى عدد من البنوك، بينما استقر فى بنوك أخرى عند ختام تعاملات أمس الاثنين.

وجاء البنك الأهلى المصرى، فى مقدمة البنوك التى استقر بها سعر الدولار عند 16.71 جنيه للشراء، و 16.81 جنيه للبيع، بينما تراجع السعر فى بنك عودة، ليسجل 16.67 جنيه للشراء، و 16.77 جنيه للبيع، وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.67جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.70جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.71جنيه للشراء

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16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع