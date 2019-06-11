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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-6-2019 والعملة الأمريكية تتباين بين البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، بين البنوك وبعضها خلال التعاملات المصرفية لليوم الثلاثاء 11-6-2019، حيث تراجع فى عدد من البنوك، بينما استقر فى بنوك أخرى عند ختام تعاملات أمس الاثنين.

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وجاء البنك الأهلى المصرى، فى مقدمة البنوك التى استقر بها سعر الدولار عند 16.71 جنيه للشراء، و 16.81 جنيه للبيع، بينما تراجع السعر فى بنك عودة، ليسجل 16.67 جنيه للشراء، و 16.77 جنيه للبيع، وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار، كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.67جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

 

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  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.70جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.71جنيه للشراء

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16.81جنيه للبيع

 

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  سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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