شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر نيكى وسط تعاملات متقلبة وضعف الين يدعم المصدرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر نيكى القياسى، مرتفعاً فى بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بما فى ذلك شركات التصدير بفضل ضعف الين بينما سجلت أسهم الشركات الدفاعية أداء دون السوق.

وصعد المؤشر نيكى 0.3 % ليغلق عند 21204.28 نقطة وكان قد أغلق الاثنين مرتفعا 1.2 %.

وأمس، تعافت الأسهم اليابانية لتتخطى مستوى 21000 نقطة وسجلت أعلى مستوى فى أسبوعين، وتشجع المشترون بفضل آمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وحالة الارتياح التى سادت بعدما سحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم على واردات من المكسيك.

وذكر اقتصاديون أن المستثمرين يترقبون المزيد من المؤشرات بشأن السياسة النقدية الامريكية من اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) يومى 18 و19 يونيو فضلا عن تطورات الحرب التجارية الامريكية الصينية قبل قمة مجموعة العشرين التى تُعقد أواخر الشهر الجارى.

Advertisements

وقال ترامب أمس إنه مستعد لفرض رسوم جديدة على واردات من الصين إذ لم يتمكن من إحراز تقدم فى محادثات التجارة مع الرئيس الصينى شى جين بينغ فى قمة مجموعة الشهرين هذا الشهر. وتلقت الشركات المالية الدعم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشى يو.إف.جيه المالية 1.5 بالمئة وصعد سهم مجموعة سوميتومو ميتسوى المالية 1.2 %.

كما ارتفعت أسهم شركات التصدير مع صعود الدولار 0.2 % إلى 108.65 ين.

وكسب سهم طوكيو إلكترون 2.4 %، وزاد سهم تي.دي.كيه كورب 1.8 %، وارتفع سهم ياسكاوا إلكتريك كورب 3.4 %.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 % ليصل إلى 1561.32 نقطة.