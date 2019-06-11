شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم النقل والاتصالات تدفع بورصة دبى للمنطقة الخضراء بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحاً 0.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2675.39 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 176.5 مليون سهم محققة ما قيمته 204 مليون درهم من خلال تنفيذ 3869 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 11 سهما، فيما انخفض 15 سهماً، واستقرت 6 أسهم.

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وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى- تبريد بنسبة 3.13%، ثم سهم شركة العربية للطيران بنسبة 2.86%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.23%، ثم مصرف السلام السودان بنسبة 2.59%.