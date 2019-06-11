هبوط جديد بسعر الليمون ..تعرف على أسعاره والبدائل المتاحة

هبط سعر الليمون البلدي نحو 5 جنيهات بسوق العبور اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 مقارنة بأسعار أمس الاثنين . وتراوح الليمون البلدى من 60 الى 70 جنيها للكيلو . وسجل ليمون الاضاليا نحو 7 جنيهات للكيلو ـ ويعد ليمون الاضاليا احد بدائل الليمون البلدى الارخص سعرا ، حيث يتم استيراده من الخارج ومتوفر بالاسواق المحلية.

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