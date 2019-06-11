تحول جذري.. البرلمان يحبط الملاك ويغلق ملف قانون الإيجار القديم

عبد الرحمن سرحان
في الوقت الذي يقف ملاك العقارات التابعة لقانون الإيجار القديم، منتظرين البرلمان على أحر من الجمر لإصدار قانون جديد يخلصهم من قيود التشريع القديم، الذي لا يتخطى قيمة إيجاره الشهري 5 جنيهات في بعض الأحيان، إذا بالبرلمان يوجه صدمة لهم في أكثر من مرة، ويعلن أن قانون الإيجار القديم غير مطروح على البرلمان في الوقت الحالي، ليدمر بذلك آمالا لدى ملايين الملاك منذ أن فتح نواب المجلس هذا الملف، بعد خطوات متقدمة من عدد من النواب، لإصدار القانون.
لكن كثيرا لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن، ففي الوقت الذي حملت غبار البشريات لأصحاب...
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