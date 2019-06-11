نقيب الفلاحين: توقعات بتراجع سعر كيلو الليمون لـ 7 جنيهات خلال أيام

كتب عز النوبى

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، تراجع أسعار الليمون بالأسواق إلى 50 %، موضحا أن سعره حاليا يتراوح مابين 30 إلى 40 جنيها، بعد موجة الارتفاع التى شهدها خلال الأيام الماضية.

وأضاف أبو صدام فى تصريحات صحفية:" أتوقع أن يتوالى انخفاض الأسعار حتى يصل كيلو الليمون إلى سعره الطبيعى (7جنيهات للكيلو) خلال أيام قليلة.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن هذا الانخفاض سببه الحملات المفاجئة التى قامت بها الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار وعزوف المواطنين عن الشراء، وتهافت مزارعو الليمون لتحقيق الربح، مما أدى لزيادة المعروض، مجبرا...