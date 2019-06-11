شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف حلمى: 7% نسبة تبنى الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة للتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عاطف حلمي رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي التابع لجامعة الدول العربية ووزير الاتصالات الأسبق، أن نسبة انتشار الهواتف الذكية في الوطن العربي في المتوسط يبلغ 60%، مضيفا أن دول مثل البحرين والإمارات تصل معدلات الانتشار فيها 100%.

وأكد خلال كلمته في مؤتمر تك إنفست 3 الذي تنظمه شعبة الاقتصاد الرقمي التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية على أن المواطن العربي على استعداد هائل لتبني التكنولوجيا، مشيرا إلى أنه على مستوى الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة يصل معدل تبني التكنولوجيا إلى 18% في الإمارات و16% في السعودية، بينما في مصر لا يتخطى الـ7%.

وأشار إلى أن التبني الحكومي للتكنولوجيا يظهر في نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج القومي الإجمالي والذي يبلغ عربيا في المتوسط حوالي 4% بينما يصل في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية إلى 8%.

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وأكد حلمي أن حلول التكنولوجيا في قطاع الصحة عالميا في 2020 سيصل إلي 175 مليار دولار و200 مليار بالقطاع التعليمي و3.7 تريليون في قطاع الصناعة و180 مليار في قطاع الحلول المالية.

وأضاف أن حلول التحول الرقمي في دول الاتحاد الأوروبي ستصل في عام 2021 إلي 4.4 مليار دولار، منوها إلى أن الإحصائيات العالمية تشير إلي أن كل 10% انتشار في خدمات البرودباند يساهم في زيادة الناتج القومي للدولة بنسبة 1%.