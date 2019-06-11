شكرا لقرائتكم خبر عن إيتيدا: نتبنى استراتيجية لزيادة الصادرات وتنمية القدرات البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هالة الجوهرى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، فى كلمتها أمام مؤتمر شعبة الاقتصاد الرقمى Tech Invest 3، إن مشاركة الهيئة للملتقى السنوى للشعبة جزءاً من السياسة الاستراتيجية التي تتبناها للتواصل الدائم والمستمر مع المنظمات غير الحكومية بقطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث تتلاقى رؤى كلا الطرفين في تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال صياغة وتنفيذ برامج ومبادرات تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات العاملة بالقطاع.

وأشارت إلى أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ استراتيجية طموحة تستهدف زيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وبناء الإنسان وتنمية القدرات البشرية ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

وقالت إنها تؤمن بأهمية تعزير التعاون والشراكات الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة بتنمية القطاع، كما تأتى أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني والتي تسعى بالأساس إلى فتح اّفاق جديدة أمام أعضائها وتحقيق أقصى استفادة لهم من خلال برامج ومبادرات يتم التخطيط لها وتنفيذها في إطار استراتيجية متكاملة مع الهيئة تركز على تطوير حلول تساهم في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي والمساهمة من خلال الشركات المحلية والأعضاء بالمنظمات في تطوير تطبيقات تكنولوجية تساهم في حل المشكلات الاجتماعية حسب النطاق الجغرافي واحتياجات السوق.

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وأضافت أنه مع النمو السريع للتكنولوجيات الناشئة وتعاظم أهمية تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف مناحي الحياة، تزداد أهمية تعزيز التعاون مع منظمات العمل الأهلية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويفرض علينا هذا النمو بذل المزيد من الجهد لسرعة إتاحة وتوطين استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية وذلك في إطار شراكة إيجابية وعلى مستوى وقدر المسئولية لتعزيز مكانة مصر وبناء هويتها التكنولوجية.

وأشارت إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لا تزال حريصة كل الحرص على توطيد أواصر التعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل تحقيق الغايات المشتركة وقيادة قاطرة التنمية بالقطاع نحو افاق جديدة.

وذكرت أن التحدي الحقيقي أمامنا جمعيا هو الاستغلال الأمثل لتنوع الفرص الاستثمارية سواء من ناحية تنوع الخدمات المقدمة أو التوزيع الجغرافي وانتشار تلك الفرص في مختلف محافظات مصر مما يعمل على تيسير عمليات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمبدعين ورواد الأعمال ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادى.