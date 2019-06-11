شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات.. وقطاع النفط يتصدر القائمة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% رابحاً 36.43 نقطة ليغلق عند مستوى 5917.37 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.89% رابحاً 57.61 نقطة ليغلق عند مستوى 6496.50 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% خاسراً 7.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4781.22 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 192.7 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون دينار كويتى عبر 7815 صفقة.

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وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.94%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.26%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.69%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%.

وجاء سهم "وثاق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 25.56%، تلاه العيد بنسبة 13.21%، ثم مراكز بنسبة 10.64%، فيما تصدر سهم "يوباك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.65% ثم تمدين بنسبة 10%، ثم قيوين بنسبة 10%.