شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط مشتريات مصرية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 14218 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2142 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 17601 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 606 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 1549 نقطة.