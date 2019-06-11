الاقتصاد

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-6-2019 والتباين يسيطر على تعاملات منتصف الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات فى تعاملات اليوم الثلاثاء 11-6-2019، منتصف أيام الأسبوع المصرفى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث ارتفعت بعض العملات أمام الجنيه المصرى، فى مقدمتها اليورو الأوروبى، بينما تراجعت أسعار عملات أخرى، منها الدولار الأمريكى، الذى سجل انخفاضا فى بعض البنوك، بينما استقر سعره فى بنوك أخرى.

 

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”الخليج 365” ينشر أسعار العملات فى تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، علاوة على سعر الدولار مقابل الجنيه، بحسب آخر تعاملات عدد من البنوك العاملة فى مصر، وذلك حرصا على التعريف بالتغيرات التى تطرأ على أبرز العملات الأجنبية والعربية أمام العملة المصرية.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.89 للشراء، 19.04 جنيه للبيع.

 

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  سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.17 جنيه للشراء، و 21.35 جنيه للبيع.

  

سعر الريال السعودى اليوم
 

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند ختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.44 جنيه للشراء، و 4.48 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم بشكل طفيف، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 54.99 جنيه للشراء، 55.38 جنيها للبيع.

 

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  سعر الدولار فى مصر
 

واصل سعر الدولار تراجعه على مستوى عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بينما استقر فى بنوك أخرى، ليسجل الآتى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.67جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.71جنيه للشراء

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16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.70جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

 

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  سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى  

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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