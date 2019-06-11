حملة "زين الشهور" حققت أهدافها وحملت روح "العطاء" في رمضان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صالات زين لإفطار الصائم

اختتمت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت حملتها الرمضانية السنوية "زين الشهور"، والتي استقبلت الشركة من خلالها شهر رمضان المبارك هذا العام بمجموعة كبيرة من المساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية والترويحية على مدار الشهر الفضيل تزيّنت بالتعاليم الإسلامية السمحاء والقيم الكويتية الأصيلة.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها جدّدت حملة "زين الشهور" هذا العام بالعديد من المُساهمات والأنشطة التي ارتكزت حول نشر الخير والسلام في المجتمع، والتي أتت جميعها انطلاقاً من استراتيجية زين المتوازنة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث تسعى الشركة جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده على مدار العام وخلال الشهر الفضيل على وجه الخصوص لما يحمله هذا الشهر من معان وقيم تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة.

وإذ بينت زين أنها لطالما سعت إلى ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة الاجتماعية سواء بدعمها المباشر أو من خلال مساهماتها ورعاياتها للعديد من الفعاليات والأنشطة الخيرية المختلفة، فإنها تعتبر أن مسؤولياتها الاجتماعية أحد الروافد الأساسية لتحقيق النجاح المستمر لعملياتها، حيث تحرص على تسخير إمكانياتها لتعزيز هذا التوجه عن طريق استخدام قدراتها التكنولوجية التي تمتلكها والتي أهلتها لتتكون واحدة من كبرى الشركات في القطاع الخاص.

وحول الأنشطة والفعاليات الخيرية التي نظّمتها خلال شهر رمضان المبارك، كشفت زين أن الترتيبات والتجهيزات لحملتها قد انطلقت قبل حلول الشهر الكريم، وذلك من خلال تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة لبناء جسور التواصل والتقارب معها خلال هذا الشهر الفضيل بهدف خدمة مختلف أفراد المجتمع، وفي التقرير التالي تستعرض الشركة مبادراتها وفعالياتها التي نظّمتها خلال شهر رمضان الماضي:

تقديم الماچلة الرمضانية

دشّنت زين حملتها الرمضانية "زين الشهور" قبل دخول الشهر الكريم، حيث قدّمت الشركة "الماچلة الرمضانية" إلى مجموعة من شركائها الاستراتيجيين من الجهات غير الربحية، وتم توزيعها على الأسر المُتعففة داخل الكويت للتزوّد باحتياجاتهم من المواد الغذائية التموينية الأساسية لشهر رمضان المُبارك، حيث تقوم الشركة سنوياً قبل قدوم الشهر الكريم بتجهيز وتوزيع صناديق تحتوي على مجموعة من المواد الغذائية التموينية الأساسية ليتم توزيعها على الأسر المتعففة عبر شبكة شركائها الاستراتيجيين من الجهات غير الربحية، وارتأت الشركة هذا العام توزيع القسائم الشرائية بدلاً من الصناديق لكي تُعطي كل أسرة الفرصة لاختيار المواد التي تُفضّلها حسب احتياجاتها المختلفة.

وقامت زين هذا العام بتقديم قسائم "الماچلة الرمضانية" إلى شركائها الاستراتيجيين من الجهات غير الربحية وهي جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وبنك الطعام الكويتي، وجمعية العون المباشر، ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبيت الزكاة، وتم توزيع هذه القسائم على الأسر المُتعففة داخل الكويت لاستخدامها عبر جميع أفرع شركة سيفكو، وهي أحد أكبر المتاجر الشاملة مُتعددة الأقسام في الكويت والمنطقة، وتحتوي على تشكيلة كبيرة من المنتجات و الخدمات المتنوعة، كما قامت زين بتخصيص يوم من العروض الخاصة والحصرية لحاملي القسيمة الشرائية بالتعاون مع شركائها في سيفكو، بحيث تم استخدام القسيمة الشرائية خلاله.

تطبيق زين للقرآن الكريم

أصدرت زين تحديثاً جديداً لتطبيق القرآن الكريم المجاني الذي تهديه لعملائها في شهر رمضان المبارك من كل عام، وهو التطبيق الذي قدّم أفضل تجربة أثناء قراءة القرآن الكريم على الأجهزة الذكية التابعة لنظام iOS ونظام Android وجهازApple Watch، حيث يساعد المستخدم للحصول على أكبر قدر من الفائدة أثناء قراءة القرآن الكريم، وذلك من خلال تصميم عصري وواجهة سهلة الاستخدام، بالإضافة لعدد كبير من المميزات الرائعة ذات الفائدة الكبيرة.

وقد وفّر التطبيق مجموعة كبيرة من المميزات الرائعة، والتي تشمل تحميل وقراءة جميع صفحات القرآن الكريم في واجهة سهلة الاستخدام، وتحميل والاستماع إلى آيات القرآن الكريم بصوت أكثر من عشرين قارئ شهير، وتحميل وعرض العديد من كتب التفسير للحصول على تفسير الآيات من مصادر مختلفة، والبحث في نص القرآن الكريم كاملاً، هذا بالإضافة لإمكانية بدء القراءة على جهاز والمتابعة من نفس الصفحة على جهاز آخر.

وتضمّنت المميزات تتضمن أيضاً قراءة القرآن الكريم في الوضع الليلي مع شاشة غامقة لقراءة أسهل في الظلام، الإطلاع على مواقيت الصلاة والحصول على تنبيهات لكل أوقات الصلاة، إلى جانب الإطلاع على اتجاه الكعبة المشرفة، وباستطاعة العملاء تحميل التطبيق مجاناً عن طريق البحث عن "Zain Quran" في الـApp Store أو Google Play Store.

ويمكن للمستخدم الاستماع إلى تلاوات القرآن الكريم بصوت أكثر من عشرين قارئ من القراء المعروفين، من ضمنهم عبد الباسط عبد الصمد، عبدالله بصفر، عبد الرحمن السديس، أبو بكر الشاطري، مشاري العفاسي، سعد الغامدي، هاني الرفاعي، علي الحذيفي، محمود الحصري، ماهر المعيقلي، محمد صديق المنشاوي، محمد الطبلاوي، محمد أيوب، محمد جبريل، سعود الشريم، ياسر سلامة، وياسر الدوسري.

صالات إفطار الصائم

كعادتها كل عام، قامت زين بتجهيز موائد إفطار الصائم، والتي تعتبرها رافداً أساسياً في برنامجها الرمضاني السنوي، حيث قامت بتقديم ما يقارب 35 ألف وجبة إفطار يومية على مدار الشهر الكريم في صالتين مُختلفتين في كل من جليب الشيوخ والجهراء، وذلك لتؤمّن وجبة الإفطار اليومية في الأماكن التي شهدت تواجداً سكانياً كثيفاً من العمال الذين يكونون في أمس الحاجة لوجبة الإفطار بعد يوم العمل الشاق.

بوابة "زين الخير" الإلكترونية

قبل دخول شهر رمضان المُبارك لهذا العام، أطلقت زين بوابة "زين الخير" الإلكترونية الجديدة (khair.kw.zain.com)، والتي أتاحت لجميع عملاء الشركة - سواءً من ذوي الدفع الآجل أو المُسبق - التبرع لأي جهة من الجهات الخيرية المتوفرة عبر البوابة بأي مبلغ ما بين 1 - 80 د.ك، بحيث يمكن للعميل اختيار الجهة المطلوبة، ومن ثم اختيار المشروع الذي يرغب بالتبرع له، وتحديد المبلغ المطلوب عبر خطوات سهلة وبسيطة، وسيتم بعد ذلك إضافة مبلغ التبرع تلقائياً إلى فاتورة العميل الشهرية أو رصيد الدفع المُسبق.

وتعتبر جميع المؤسسات الخيرية التي تشملها البوابة مؤسسات رسمية ومعتمدة من قبل الجهات الرسمية في الدولة، وتندرج تحتها مجموعة من المشاريع الخيرية المختلفة، وتشمل القائمة الحالية جمعية النجاة الخيرية، وجمعية المنابر القرآنية، وجمعية الإصلاح الاجتماعي – الرحمة العالمية، وجمعية الإصلاح الاجتماعي – نماء، والبنك الكويتي للطعام، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، وجمعية إحياء التراث الإسلامي، والجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه، وسيتم إضافة المزيد من الجهات والمشاريع خلال الفترة المقبلة.

حملة "يا باغي الخير أقبل" الثالثة

في شهر رمضان المبارك هذا العام، أطلقت زين مبادرتها الخيرية "يا باغي الخير أقبل" بنسختها الثالثة بالتعاون مع جمعية العون المُباشر، حيث ستقوم الشركة بالتبرع بمبلغ 500 فلس (نصف دينار) مقابل كل فاتورة تم سدادها من قبل عملائها خلال شهر رمضان المبارك عبر أي من قنوات الدفع الإلكترونية أو المباشرة، والتي تشمل موقعها الإلكتروني وتطبيقها على الأجهزة الذكية وأجهزة الدفع الإلكترونية ونقاط البيع المباشر وأفرعها الرئيسية المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، وسيتم تخصيص كامل ريع الحملة لصالح بناء 6 قاعات دراسية لمشروع كلية العلوم الصحية – قسم الصحة البيئية الذي تُنفّذه جمعية العون المُباشر في كينيا.

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حملة "2000 مشروع" الخيرية

تعاونت زين هذا العام أيضاً مع جمعية العون المُباشر لدعم حملة "2000 مشروع" الخيرية، والتي نجحت في جمع أكثر من 3 ملايين دينار من التبرعات في أقل من 12 ساعة، حيث هدفت إلى استقبال التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية الرسمية وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS التي قدّمتها زين، وسيذهب كامل ريع تبرعات الحملة لصالح 2000 مشروع خيري في أفريقيا بهدف تحقيق تنمية حقيقية مُستدامة للقرى النائية.

وتشمل الـ 2000 مشروع 500 بئر ارتوازي لتوفير المياه الصالحة للشرب بهدف مقاومة انتشار الأوبئة ومساعدة الأطفال على الالتحاق بالتعليم بعد أن كان جلب الماء هو همهم اليومي، و500 مشروع صحي لتوفير العلاج المجاني والجراحات لأبعد المناطق عن المدن، وخاصةً تلك التي لا تتوفر فيها الخدمات الطبية الأساسية، بالإضافة إلى 1000 مشروع تنموي لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة بهدف تحويلها إلى أسر مُنتجة تعتمد على ذاتها وتكون سبباً في نمو مجتمعاتها.

دورة الروضان

وحول الجوانب الرياضية التي تشهد تواجداً سنوياً للشركة خلال الشهر المبارك، رعت زين النسخة الـ 40 من دورة المرحوم عبد الله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم للسنة الرابعة على التوالي، وهي الدورة التي أتت تحت رعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتعتبر دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم الحدث الأبرز على الساحة الرياضية المحلية في الكويت خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، ويترقبها جمهور ومحبي رياضة كرة القدم في الكويت والخليج بشغف كبير نظراً لما تشهده من مستويات عالية من الاحترافية واستضافة أبرز نجوم كرة القدم على المستوى العالمي، حيث استضافت الدورة هذا العام كل من النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، والنجم الإيفواري ديدييه دروغبا واللذان شاركا في مأدبة إفطار رمضانية خاصة أقيمت على شرفهما بتواجد عملاء زين ممن شاركوا في مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للشركة، كما استضافت الدورة النجم الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم للعام 2018، والنجم البرتغالي لويس فيغو.

وفي إطار كون دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان مشروعاً كويتياً بحتاً وكون زين شركة وطنية كويتية رائدة، فلم تفوتان الفرصة لإدخال الجانب التراثي والمحلّي ضمن فعاليات الدورة، حيث احتفلت زين مع الجماهير الحاضرة بفعالية القرقيعان من خلال توزيع الحلوى واستضافة الأغاني التراثية الشعبية الجميلة، كما استضافت الدورة مباراة استعراضية بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والتي انتهت بفوز فريق مجلس الأمة بنتيجة 3-2، والتي عكست أجوائها روح وقيم المجتمع الكويتي الجميلة.

وتواجدت زين في دورة الروضان بشكل يومي من خلال التفاعل الحي والمباشر مع الجماهير الحاضرة لمشاهدة المباريات، حيث قدّمت مسابقات تفاعلية وأنشطة رياضية متنوعة، والتي تضمّنت ألعاب تفاعلية جديدة يومياً، بالإضافة إلى فعاليات اجتماعية وتراثية عديدة أهمها فعالية القرقيعان، إلى جانب المسابقات اليومية على حسابات زين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم الجوائز القيّمة على الجماهير، وغيرها الكثير.

برنامج "رجيمي" الصحّي

كانت زين هذا العام الشريك الاستراتيجي لفعالية "رجيمي" الصحية الرياضية، والتي تُعتبر أكبر تحدي صحي خلال الشهر الفضيل، حيث شهدت الفعالية هذا العام العديد من الأنشطة الرياضية والصحية اليومية في مول 360، والتي مكّنت المشاركين وزوار المجمع من الاستمتاع برياضة المشي وسماع النصائح الصحية مباشرة من فريق "رجيمي"، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على نشر الوعي حول أهمية الحركة لجسم الإنسان خلال الصيام، وتحفيز الحضور للتمسك بعادة الرياضة حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

الزيارات الاجتماعية

تضمّنت مبادرات زين لشهر رمضان المبارك الزيارات التفاعلية التي نظّمتها الشركة بشكل سنوي لدور الرعاية والأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المرضى في المستشفيات، والتي قامت من خلالها بمشاركتهم فرحة الشهر الفضيل وأجواء القرقيعان من خلال الحفل الذي رعته وسط أجواء رمضانية مليئة بالسعادة بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى زيارة أقسام الأطفال في مستشفى زين التخصصي لرسم البسمة على وجوههم من خلال تقديم الهدايا وأكياس القرقيعان لهم ولعائلاتهم وللهيئات التمريضية التي تعتني بهم.

ورعت زين هذا العام أيضاً حفل القرقيعان الذي نظّمه مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، والذي جمعت فيه الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم وقدّمت من خلاله الفقرات الترفيهية والهدايا والقرقيعان لرسم الابتسامة على وجوههم وإدخال البهجة والفرحة في قلوبهم، موضحةً أنها تهدف من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات والأنشطة الخيرية دعم المجتمع الكويتي وتعزيز روح التواصل.

صلاة القيام والعشر الأواخر

كعادتها السنوية خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل وتحديداً خلال صلاة القيام، شاركت زين الأجواء الروحانية للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك من خلال تقديم خدمات الضيافة للمُصلّين أثناء صلاة القيام في مسجد جابر العلي بمنطقة جنوب السرة.

البرامج الثقافية والترويحية

حرصت زين في شهر رمضان المبارك على تنوّع محتوى حملتها ليشمل البرامج والفقرات الثقافية والترويحية، حيث قامت زين برعاية برنامج "جبر خاطر" الذي قدّمه الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي فهد البشارة، والذي عُرض على وسائل التواصل الاجتماعي، وتناول فيه البشارة العديد من المواضيع حول مكارم الأخلاق، وصلة الأرحام، وقيم الشهر الفضيل، وذلك بطريقة حديثة وسهلة تتميز بكونها قريبة من قلوب المشاهدين وخاصة الشباب منهم.

وأما عن المسابقات الرمضانية التي دائماً ما يتشوق لها الجمهور في موسم شهر رمضان المبارك، فقد رعت زين البرنامج الإذاعي المتميز " كنز FM " يومياً طوال شهر رمضان المبارك، بحيث شارك عملاء زين في المسابقات العديدة التي قدمها هذا البرنامج المميز مع الفوز بجوائز قيمة طوال الشهر الكريم