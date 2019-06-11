شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب أدنى مستوى فى شهرين ونصف مع تنامى الرهانات على خفض الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تماسك الدولار فوق أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر اليوم الثلاثاء في الوقت الذي زادت فيه الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، على الرغم من أن المستثمرين قلقين من البيع بقوة قبل قمة مجموعة العشرين التي تُعقد هذا الشهر.

وتضع الأسواق في الحسبان احتمالا نسبته نحو 20 % لخفض أسعار الفائدة في يونيو، لكنها تضع في الاعتبار احتمالا نسبته 100% لخفض الفائدة في يوليو، ومن المقرر أن يعقد المركزي الأمريكي اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية الأسبوع القادم.

ومقابل سلة من العملات الأخرى، استقر الدولار عند 96.80، قرب المستوى المنخفض المسجل في أواخر مارس آذار البالغ 96.46، وتراجع الدولار 1% منذ بداية الشهر الجاري.

وعززت تصريحات تميل إلى التيسير النقدي من جانب مسئولي المركزي الأمريكي وبيانات اقتصادية ضعيفة التوقعات بخفض أسعار الفائدة، لكن الأسواق تتطلع أيضا إلى اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان يومي 28 و29 يونيو.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه مستعد لفرض المزيد من الرسوم إذا لم تحرز المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع مجموعة العشرين تقدما.

وتراجع الجنيه الاسترليني مع بدء التنافس على زعامة حزب المحافظين الحاكم هذا الأسبوع.

وارتفع اليورو لأعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل الجنيه الاسترليني إلى 89.32 بنس قبل صدور بيانات التوظيف البريطانية.