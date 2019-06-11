الان تتابع الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين ونصف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

تماسك الدولار فوق أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر اليوم الثلاثاء في الوقت الذي زادت فيه الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، على الرغم من أن المستثمرين قلقين من البيع بقوة قبل قمة مجموعة العشرين التي تُعقد هذا الشهر.

وتضع الأسواق في الحسبان احتمالا نسبته نحو 20 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران، لكنها تضع في الاعتبار احتمالا

نسبته مئة بالمئة لخفض الفائدة في يوليو تموز. ومن المقرر أن يعقد المركزي الأمريكي اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية الأسبوع القادم.

ومقابل سلة من العملات الأخرى، استقر الدولار عند 96.80، قرب المستوى المنخفض المسجل في أواخر مارس آذار البالغ 96.46.

وتراجع الدولار واحدا بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.

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وعززت تصريحات تميل إلى التيسير النقدي من جانب مسؤولي المركزي الأمريكي وبيانات اقتصادية ضعيفة التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

لكن الأسواق تتطلع أيضا إلى اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان يومي 28 و29 يونيو حزيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه مستعد لفرض المزيد من الرسوم إذا لم تحرز المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع مجموعة العشرين تقدما.

وتراجع الجنيه الاسترليني مع بدء التنافس على زعامة حزب المحافظين الحاكم هذا الأسبوع.

وارتفع اليورو لأعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل الجنيه الاسترليني إلى 89.32 بنس قبل صدور بيانات التوظيف البريطانية.