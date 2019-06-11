أوراسكوم للاستثمار تحقق 78 مليون جنيه خسائر خلال الربع الأول من 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية خلال الربع الأول من 2019، وحققت الشركة خسائر بلغت 78.86 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 121.52 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة تراجع 35.1% على أساس سنوى.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن إيرادات تشغيل الشركة بلغت 408.98 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل إيرادات بقيمة 409.52 مليون جنيه في الربع المقارن.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت أوراسكوم للاستثمار القابضة، خسائر بلغت 129.57 مليون جنيه في الربع الأول من 2019، مقابل خسائر بلغت 33.96 مليون جنيه فى الربع المقارن قبل عام.
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