ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل التعاملات بصعود جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.99% رابحا 87.54 نقطة ليصل إلى مستوى 8936.75 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 54.4 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 153 شركة، فيما تراجعت 21 شركة. Advertisements وارتفع 19 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.53%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.51%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.28%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.17%. وجاء سهم "صناعات كهربائية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.52%، تليه صادرات بنسبة 7.19%، ثم عناية للحديد بنسبة 3.79%، فيما تصدر سهم "ثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.14% ثم سبكيم العالمية بنسبة 0.72%، ثم سدافكو بنسبة 0.69%.

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