رئيس شعبة الذهب: تثبيت الفائدة عالميًا وانخفاض سعر الدولار يقودان المعدن الأصفر للهبوط

كتب: أحمد أبوعقيل

واصلت أسعار الذهب انخفاضها بصورة ملحوظة حيث سجل اليوم أكبر تراجع له منذ مطلع العام الجارى 2019 حيث انخفض قرابة 7 جنيهات دفعة واحدة، ليصبح إجمالى تراجع الذهب خلال يومين قرابة 12 جنيها لكل عيار فى الصاغة.

وقال أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أسباب تراجع أسعار الذهب بقيمة 7 جنيهات، إن الأوضاع السياسية جزء من العوامل التي تتحكم في الأسعار العالمية للذهب، وهو ما ينطبق على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتزامه الدخول في مفاوضات مع المسكيك والصين، فضلا عن إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي، عدم نيته تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الحالية، مما أسفر عن تراجع أسعار الذهب عالميا».

وأضاف أن تقييم مصر لقيمة الذهب مقابل الدولار يعد العامل المحلي الوحيد المتحكم في أسعار الذهب، ولا يوجد تاجر يستطيع التحكم في أسعار الذهب.

وأكد شريف فايق تاجر ذهب عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن انخفاض سعر الذهب فى مصر جاء نتيجة هبوط حاد لسعر الذهب العالمى بلغت نسبته 1.4 % لتهبط أوقية الذهب من 1309 دولار إلى 1293 دولار فى يوم واحد فقط، مشيرا إلى أن سعر الذهب حقق أعلى خسائر أسبوعية له بنسبة 2.6 % وهى الأعلى منذ مايو 2017.