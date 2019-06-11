تعرف على خطوات ممارسة أنشطة الغاز وتراخيصه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر تراخيص ممارسة أنشطة سوق الغاز عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى بموجبه يمكن لأى كيان الحق فى ممارسة أية من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية. ويعد الترخيص هو المستند القانوني لممارسة أنشطة سوق الغاز ،وهناك منهجية تم إعتمادها من قبل مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز لحساب قيم الإصدار للسنة الأولى والتي تأخذ في الاعتبار كميات الغاز المتداول في النشاط من قِبل طالب الترخيص بالمليون وحده حرارية بريطانية حيث يكون رسم اصدار الترخيص لكل نشاط كما يلى.. 1-نشاط النقل 0.057 سنت / مليون وحده حرارية بريطانية. Advertisements 2-نشاط الشحن 0.031 سنت / مليون وحده حرارية بريطانية. 3-نشاط التوزيع 0.023 سنت / مليون وحده حرارية بريطانية. 4-نشاط التوريد 0.008 سنت / مليون وحده حرارية بريطانية.

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