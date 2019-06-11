شكرا لقرائتكم تراجع أسعار 16 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 10 يونيو 2019 / 19:32

أنهت بورصة قطر تعاملات اليوم (الاثنين) على ارتفاع في الاداء، بينما سجلت 16 في المئة من الأسهم تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 7 شركات من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، واستقرت شركة واحدة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 2.40 في المئة تعادل 14 بليون ريال الى 579 بليونا.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في الاداء، إذ صعدت قيمة الاسهم المتداولة 144 في المئة الى 476 مليون ريال في مقابل 196 مليونا وصعدت الكمية المتداولة 198 في المئة الى 31 مليون سهم، في مقابل 10.4 مليون، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 47 في المئة الى 10209 صفقات في مقابل 6924 صفقة.

وعاود المؤشر العام للبورصة ارتفاعه بنسبة 2.02 في المئة من قيمته، تعادل 208 نقاط، وصولا الى 10504 نقاط في مقابل 10296 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 2 في المئة.

ونتيجة تحسن أسعار معظم الأسهم، ارتفعت مؤشرات كل القطاعات، تصدرها مؤشر المصارف المرتفع 2.61 في المئة الى 4073 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة بزيادة 2.30 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر جميع الأسهم 2.14 في المئة.

وحقق مؤشر العائد الاجمالي رابع أكبر زيادة نسبتها 2.02 في المئة الى 19.3 ألف نقطة، فيما بلغت الزيادة في مؤشر النقل 1.53 في المئة الى 2452 نقطة، وسجل قطاع العقارات أقل زيادة نسبتها 1.11 في المئة.