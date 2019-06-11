شكرا لقرائتكم ارتفاع القيمة السوقية للأسهم البحرينية الى 9 بلايين دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 11 ساعة في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 10 يونيو 2019 / 19:31

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه بنهاية تعاملات اليوم (الاثنين) لليوم بنسبة 0.37 في المئة تعادل 5.40 نقطة، صعودا الى 1451.41 نقطة في مقابل 1446.01 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 8.54 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع 0.38في المئة ما يعادل 2.91 نقطة الى 767.06 نقطة مقابل 769.97 لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 6.81 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 11.8 مليون سهم في مقابل 10.3 مليون اليوم السابق بنسبة 14 في المئة، بينما تراجعت القيمة المتداولة الى 2.45 مليون دينار في مقابل 2.97 مليون اليوم السابق بنسبة 18 في المئة، نفذت من خلال 144 صفقة في مقابل 162 صفقة بتراجع 11 في المئة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9 بلايين دينار بزيادة 49 مليون دينار نسبتها 0.55 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 16 شركة، ارتفعت 7 شركات، وتراجعت شركتان، واستقرت 7 شركات.

وجاء قطاع المصارف في صدارة البورصة لجهة السيولة المتداولة بعد ارتفاع قيمة أسهمه المتداولة الى 1.83 مليون دينار بحريني، شكلت 74 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 6.30 مليون سهم، نفذت من خلال 75 صفقة، وحقق سهم الاهلي المتحد أكبر سيولة بين الاسهم بقيمة أسهم متداولة 1.73 مليون دينار، نسبتها 70 في المئة من السيولة المتداولة.