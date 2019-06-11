شكرا لقرائتكم السوق الرئيس الخاسر الوحيد في بورصة الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 12 ساعة في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 10 يونيو 2019 / 19:29

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاثنين) ارتفاعا في الكمية المتداولة بنسبة 27 في المئة الى 241 مليون سهم في مقابل 190 مليون، فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 51 في المئة الى 9656 صفقة في مقابل 6414 صفقة، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 55 في المئة الى 69 مليون دينار في مقابل 44 مليونا لليوم السابق.



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صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشر السوق الاول 1.05 في المئة تعادل 67 نقطة الى 6439 نقطة في مقابل 6372 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيس 0.09 في المئة تعادل 4 نقاط الى 4789 نقطة في مقابل 4793 نقطة لليوم السابق، وصعد مؤشر السوق العام 0.75 في المئة الى 5881 نقطة.

وجاء سهم «أجيليتي» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 5.69 في المئة، وصولاً إلى 780 فلس، من تداول 7.1 مليون سهم، قيمتها 5.4 مليون دينار.

وسجل سهم «هيومن سوفت» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 2.92 في المئة، هبوطا إلى 3.33 فلس، من تداول 85 ألف سهم، قيمتها 288 ألف دينار، نُفذت من خلال 82 صفقة.

وحقق سهم « بيتك » أكبر سيولة متداولة بلغت 10.4 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.73 في المئة الى 694 فلس، من تداول 15 مليون سهم.