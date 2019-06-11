شكرا لقرائتكم "رينو" تهدد بعرقلة إصلاحات في نظام إدارة "نيسان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 10 يونيو 2019 / 18:33

باريس - أ ف ب - تهدد مجموعة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات شريكة "نيسان" وأكبر المساهمين فيها، بعرقلة تعديلات في نظام إدارة المجموعة اليابانية، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى خسارة تأثيرها فيها، كما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز".



وفي اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس"، رفض ناطق باسم "رينو" الإدلاء بأي تعليق على الفور. وأوردت الصحيفة الاقتصادية أن في رسالة وجهها إلى رئيس "نيسان" هيروتو سايكاوا، كتب رئيس مجلس إدارة المجموعة الفرنسية جان دومينيك سينار أن ممثليه سيمتنعون عن التصويت على إنشاء 3 لجان للتعيينات والتدقيق في الحسابات والمكافآت، في الاجتماع العام للمساهمين في المجموعة اليابانية في 25 حزيران (يونيو) الجاري.

وأضافت أن امتناع "رينو" عن التصويت سيحبط إصلاحاً ينبغي الموافقة عليه بأغلبية الثلثين.

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وخلال هذا الاجتماع العام ستتم المصادقة على إصلاح إدارة "نيسان" لطي صفحة رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن الذي كان رئيس مجلس إدارة "رينو" أيضاً وأوقف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 ثم اتهمه القضاء الياباني باختلاس أموال.

وأدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين "رينو" و"نيسان" اللتين تربط بينهما شراكة صناعية منذ 20 سنة بمساهمات متبادلة.

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن سينار الذي صوت في منتصف أيار (مايو) الماضي على النظام الجديد لإدارة "نيسان"، بات يؤكد في رسالته أنه يخشى أن تستخدم اللجان الثلاث بطريقة أو بأخرى للحدّ من تأثير "رينو". ويمكن أن يؤدي توجيه هذه الرسالة إلى زيادة استياء مسؤولي "نيسان" الذين رفضوا في الربيع عرضاً لتكامل أكبر مع "رينو". وهم غاضبون أساساً بسبب استبعادهم من المحادثات حول عملية دمج بين "رينو" والمجموعة الإيطالية الأميركية "فيات كريسلر" التي فشلت الأسبوع الماضي، بعد 10 أيام فقط على كشفها.