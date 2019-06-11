شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن السعودي: اليوم صرف الدفعة التاسعة عشرة من الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج حساب المواطن المخصص لتقديم الدعم للأسر أصحاب الدخل المحدود والمتوسط في السعودية، عن إيداع الدفعة التاسعة عشرة من الدعم للمواطنين المستفيدين.

وأوضح البرنامج في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه سيتم صرف المستحقات اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2019، كما أفاد حساب المواطن عن بدء التسجيل للدفعة العشرين، مشدداً على ضرورة الإفصاح عن مصادر الدخل الخاصة بالمستفيد.

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وأكد البرنامج أن عملية صرف الدفعة التاسعة عشرة من مستحقات الدعم للمواطنين ستبدأ اليوم الإثنين، حيث كان الحساب قد حدد موعدا معينا لصرف المستحقات للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، فقد تم تخصيص العاشر من كل شهر لإيداع الأموال في الحساب وصرفها لكافة المستفيدين.

الجدير بالذكر أن حساب المواطن صرف الدفعة الثامنة عشرة من المستحقات للمواطنين المستفيدين في 9 مايو الماضي، الذي صادف بداية شهر رمضان.

وشدد الحساب على ضرورة أن يفصح المستفيد عن جميع مصادر دخله ليتم مقارنة شروط الأهلية والاستحقاق وحتى لا يتم حرمان المتقدمين من الاستفادة من الدعم.