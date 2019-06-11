شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مليون ريال تمويل من "بنك الرياض"لـ "المشاعر ريت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مسقط المالية عن تطور جوهري على صندوق المشاعر ريت، يتمثل في توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة بقيمة 500 مليون ريال من بنك الرياض.

وأوضحت "مسقط المالية" في بيان للسوق المالية السعودية، أن صندوق المشاعر ريت قد وقع اتفاقية التمويل بالتاسع من يونيو 2019 للحصول على تسهيلات ائتمانية مقابل رهن عقارات مدرة للدخل وسند لأمر.

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وأشار مدير الصندوق إلى أن مدة التمويل تبلغ 5 سنوات ميلادية على أن يتم دفع المبلغ كاملا في نهاية السنة الخامسة.

وأوضح مدير الصندوق أن فترة سداد هامش الربح ستكون ربع سنوية، وستبدأ عند سحب التمويل من البنك لشراء أي عقار مستقبلي للصندوق.

وستستخدم هذه التسهيلات المالية في تمويل استحواذات جديدة لعقارات مدرة للدخل لصندوق المشاعر ريت.